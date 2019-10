Ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, τέσσερις αγνοούνται και 51 είναι οι τραυματίες.

Ο Χαγκίμπις, που σημαίνει «ταχύτητα» στη γλώσσα Ταγκαλόγκ των Φιλιππίνων, έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Μάλιστα, προειδοποιούν τους πολίτες «να είστε έτοιμοι για βροχοπτώσεις που δεν έχετε βιώσει ποτέ. Πάρτε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σώσετε τις ζωές σας».

Ο τυφώνας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά με ταχύτητα που πλησιάζει τα 30 χλμ/ώρα.

Όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Τόκιο ματαιώθηκαν.

Τέλος, η Formula 1 ακύρωσε όλες τις δραστηριότητες του Ιαπωνικού Grand Prix που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, Σάββατο (12/10).

Οι εικόνες και τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα προκαλούν σοκ:

Typhoon Hagibis Slams Into Japan, After Landslides, Floods and a Quake. #prayforjapan pic.twitter.com/OOxc1TuSlx

Pray for Japan, for their safety... 🙏

Typhoon Hagibis is currently one of the strongest typhoons recorded to date.

Stay safe, Japan friends.#TyphoonHagibis #prayforjapan#TyphoonHagibis pic.twitter.com/Qy2QJLK3fl

— Rizki Ahmad Pedrosa (@PedrosaRizki) October 12, 2019