Οι Τούρκοι στρατιώτες την έσυραν έξω από το αυτοκίνητο και την εκτέλεσαν, σύμφωνα με όσα ανέφερε στέλεχος του κόμματός της, όπως μεταδίδουν τα αραβικά ΜΜΕ.

«Με μεγάλη θλίψη και στενοχώρια το κόμμα Μελλοντική Συρία θρηνεί την μάρτυρα Χεβρίν Καλάφ, που σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε το πατριωτικό και πολιτικό της καθήκον» ανακοίνωσε το κόμμα.

Το στέλεχος του κόμματος Νομπαχάρ Μουσταφά, ανέφερε πως η Καλάφ ταξίδευε όταν οι μισθοφόροι της Τουρκίας της έκλεισαν τον δρόμο, και σκότωσαν όλους τους ανθρώπους που ήταν μαζί της.

Ανέφερε επίσης ότι την έσυραν έξω από το αυτοκίνητο και την εκτέλεσαν.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες

The auto of SG of Future of Syria Party Hevrin Khalaf who was executed. via @c1wan pic.twitter.com/tuoH2UVyFz

Turkey's jihadist allies are war criminals just as ISIS was,

as @Raman_Hassi rightly stated that 'this brutality is ISIS's brutality .. no difference ..' pic.twitter.com/5otTHcaucZ

— Turkey Untold (@TurkeyUntold) October 12, 2019