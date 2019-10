Η Ιαπωνία απέστειλε την Κυριακή δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και διασώστες προκειμένου να συνδράμουν τους πολίτες που έχουν αποκλειστεί σε διάφορες περιοχές και να αντιμετωπίσουν τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο NHK υπάρχουν ακόμα 16 αγνοούμενοι, καθώς ο τυφώνας Χαγκίμπις άφησε πίσω του τεράστιες πλημμυρισμένες περιοχές στην κεντρική και ανατολική Ιαπωνία.

Οι περιορισμοί για τις προσγειώσεις αεροσκαφών στα αεροδρόμια Ναρίτα και Χανέντα του Τόκιο ήρθησαν αλλά πάνω από 800 πτήσεις ακυρώθηκαν για σήμερα, όπως και κάποια δρομολόγια των τραίνων υψηλής ταχύτητας στις χειρότερα πληγείσες περιοχές.

Οι αρχές ήραν τις προειδοποιήσεις για βροχοπτώσεις στην περιοχή Κάντο κοντά στο Τόκιο, όπου τα καταστήματα άνοιξαν και πάλι και επαναλειτούργησαν πολλές γραμμές του τρένου, ωστόσο προειδοποίησαν ότι υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος υπερχείλισης των ποταμών στην ανατολική Ιαπωνία και πρόκλησης νέων ζημιών.

Ο πρωθυπουργός, Σίνζο Άμπε συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη των αρμόδιων υπουργών και απέστειλε στις πληγείσες περιοχές τον υπουργό που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση καταστροφών. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για να σώσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Περίπου 27.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ιαπωνίας καθώς πυροσβέστες, αστυνομικοί και στελέχη της ακτοφυλακής εστάλησαν για να διασώσουν ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή Ναγκάνο της κεντρικής Ιαπωνίας και αλλού, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το NHK, το μέγεθος της καταστροφής αρχίζει σιγά-σιγά να αποκαλύπτεται καθώς πολλές περιοχές παραμένουν πλημμυρισμένες. Περίπου 425.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, γεγονός που αναβίωσε τους φόβους για επανάληψη των παρατεταμένων διακοπών ρεύματος που προκάλεσε άλλος τυφώνας ο οποίος έπληξε τις περιοχές ανατολικά του Τόκιο τον περασμένο μήνα.

Shinkansen bullet trains are submerged at their base in Akanuma, railroad bridge over the Ueda destroyed, houses submerged in #Nagano Prefecture, central #Japan , after the #Chikuma river overflowed due to #TyphoonHagibis . #TyphoonHagibisJapan #Hagibis #HagibisTyphoon pic.twitter.com/SSdQkLSaM2

Στη Φουκουσίμα, βόρεια της πρωτεύουσας, η Tokyo Electric Power ανέφερε ότι οι αισθητήρες για τα ύδατα στο πυρηνικό εργοστάσιο Fukushima Daiichi κατέγραψαν ανώμαλες ενδείξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο τυφώνας Χαγκίμπις («ταχύτητα» στην Ταγκαλόγκ, την γλώσσα των Φιλιππίνων) έπληξε το μεγαλύτερο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, αργά το βράδυ του Σαββάτου το πρωί της Κυριακής κατευθυνόταν προς τη θάλασσα αφήνοντας πίσω του καθαρούς ουρανούς και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

#Typhoon #Hagibis has cleared #Japan. It dumped nearly 1m of rain in 24hrs in some parts! This timelapse shows it nearing the coast through to its remnants racing back into the Pacific. #TyphoonHagibis #Typhoon19 #Typhoon_Hagibis #HagibisTyphoon #PrayForJapan #Japan https://t.co/mtIiedtFPe

— SkymetWeather (@SkymetWeather) October 13, 2019