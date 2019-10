ΔΙΕΘΝΗ

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Καταλωνίας Οριόλ Χουνκέρας, καταδικάστηκε για στάση και διασπάθιση δημοσίου χρήματος, σε 13 χρόνια φυλάκισης. Ακόμα του απαγορεύτηκε να έχει οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα για τα επόμενα 13 χρόνια.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ραούλ Ρομέβα, η υπουργός Εργασίας Ντολόρς Μπάσα και ο εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής κυβέρνησης Ζόρντι Τουρούλ καταδικάστηκα για τα ίδια ακριβώς αδικήματα, αλλά με ποινή μειωμένη κατά ένα έτος.

Η Κάρμε Φορσαντέλ, πρώην πρόεδρος της καταλανικής Βουλής, καταδικάστηκε σε 11,5 χρόνια, ενώ ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Χόακιμ Φορν και ο υπουργός Επικρατείας και Αειφορίας, Χοσέπ Ρουλ 10,5 χρόνια.

Δυο από τους πιο σημαντικούς ακτιβιστές για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας, Ζόρντι Κουσάρτ και Ζόρντι Σάντσεζ, καταδικάσθηκαν για στάση και… έλαβαν από 9 χρόνια. Τρεις ακόμα από τους ηγέτες του κινήματος της ανεξαρτησίας, καταδικάστηκαν ανυπακοή και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα αλλά και απαγόρευση των εκλογικών τους δικαιωμάτων.

Η ισπανική Αστυνομία, έχοντας προβλέψει τις αντιδράσεις που θα προκαλούνταν από την δημοσιοποίηση των κυρώσεων στους ηγέτες του κινήματος, έχει τοποθετήσει τις δυνάμεις της από το πρωί σε καίρια σημεία της Περιφέρειας. Μεγάλος αριθμούς δυνάμεων καταστολής περιφρουρούν το αεροδρόμιο αλλά και τον σιδηρόδρομο.

#Sentència1O | Milers de persones s'amunteguen als accessos exteriors de la T-1 del Prat, on agents del Cos Nacional de Policia intenten impedir el pas https://t.co/1aEe1cKOIp pic.twitter.com/VWy3sHpUj7 — Directa (@La_Directa) October 14, 2019

#Sentència10 | Moment en el qual els Mossos d'Esquadra fan servir pots de fum per dispersar les manifestants que es trobaven a l'accés a l'aeroport des de l'L9 del metro. Posteriorment, les manifestants han estat encapsulades https://t.co/1aEe1cKOIp pic.twitter.com/rRPAaEWK51 — Directa (@La_Directa) October 14, 2019

Η ανακοίνωση των ποινών, προκάλεσε έκρηξη οργής στην περιοχή, με περίπου 100.000 διαδηλωτές να ξεχύνονται στους δρόμους και να προσπαθούν να φτάσουν στο αεροδρόμιο έχοντας μάλιστα στα χέρια πλαστά εισιτήρια με τα οποία τους προμήθευσε η οργάνωση «Δημοκρατικό Τσουνάμι». Η Αστυνομία διέκοψε την σύνδεση του αεροδρομίου με τον σιδηρόδρομο και οι διαδηλωτές ξεκίνησαν με τα πόδια για τον αερολιμένα, αν και πρόκειται για απόσταση που δεν μπορεί κανείς να διανύσει σε λιγότερο από 3,5 ώρες!

Thousands of students across the country start gathering to hold massive protests. pic.twitter.com/SUKbaZgpUC — Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019

BREAKING/VIDEO: Police fires tear gas against demonstrators in one of the accesses to the Barcelona airport.pic.twitter.com/ZSnCd5RFiY — Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019

VIDEO: Thousands of demonstrators in the Barcelona airport sign the Catalan anthem.pic.twitter.com/CLeqFpOFoX — Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019

Ο Καταλανός πρόεδρος, Κιμ Τόρα, απαίτησε αμνηστία για τους καταδικασμένους ενώ τόνισε ότι οι καταδίκες δεν θα φοβίσουν την κυβέρνησή του. «Η καταπίεση δεν θα κερδίσει τον διάλογο, την Δημοκρατία και τον αυτοπροσδιορισμό».