Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, «”Το βίντεο δείχνει τον τουρκικό στρατό να βομβαρδίζει Κούρδους πολίτες σε συνοριακή πόλη της Συρίας. Οι Κούρδοι που πολέμησαν στο πλευρό των ΗΠΑ εναντίον του ISIS, τώρα υπάρχουν τρομακτικές αναφορές για κτηνωδίες σε βάρος τους από τους πολεμιστές που υποστηρίζονται από την Τουρκία”, αναφέρει το ABC, λέγοντας ψέματα στους Αμερικανούς που προσπαθούν να μάθουν τι συμβαίνει».

Το πρακτορείο επικαλείται ένα Tweet του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζιμ Χοφτ, ο οποίος αναφέρει ότι το βίντεο είναι από το 2017 σε δοκιμές πυροβολικού.

WOW! @ABC News Uses 2017 Gun Range Video and Lies to Pass It Off as Turkey Bombing the Kurds in Syria (VIDEO) @PolishPatriotTM

https://t.co/6jNwpGUBFu via @gatewaypundit

— Jim Hoft (@gatewaypundit) October 14, 2019