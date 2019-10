Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο εύρημα των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, οι σαρκοφάγοι δεν έχουν ακόμη ανοιχτεί.

«Βρέθηκαν στην ίδια ακριβώς θέση στην οποία τις είχαν αφήσει οι αρχαίοι Αιγύπτιοι» αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για ταφή σε δύο επίπεδα.

Οι αιγυπτιακές αρχές υπόσχονται ότι θα ανακοινώσουν λεπτομέρειες για τα νέα ευρήματα κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λούξορ το ερχόμενο Σάββατο.

The Al-Asasif Cachette. Intact and sealed coffins. More details to be announced on Saturday..Keep tuned #luxor #egypt #egyptology #historyofegypt #aasif #cachette #discovery #Archaeology pic.twitter.com/4CRcpfgrvf

— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) October 15, 2019