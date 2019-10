Ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν σε περιπολία σε μία λεωφόρο, διαπίστωσε ότι ο οδηγός είχε αφήσει το αυτοκίνητο του πάνω στις γραμμές του τραίνου και ότι ήταν αναίσθητος.

Όπως δείχνει και το βίντεο που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο αστυνομικός χωρίς να χάσει χρόνο, τρέχει για ν' απεγκλωβίσει τον οδηγό και τα καταφέρνει δευτερόλεπτα πριν περάσει το τραίνο και τους παρασύρει.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αστυνομικός, «ο οδηγός πιθανότατα υπέφερε από κάποια άγνωστη ασθένεια».

"We got a train coming!"

A highway patrol trooper rescued an unconscious driver parked on the tracks, pulling him from his vehicle before an oncoming train crushed it.

The trooper said the driver was suffering from "a possible unknown medical condition." https://t.co/UYmLDimwTW pic.twitter.com/zwyUWIASqe

