Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 354 ψήφους υπέρ έναντι 60 κατά, καθώς δεκάδες Ρεπουμπλικανοί βουλευτές συστρατεύτηκαν με την πλειοψηφία των Δημοκρατικών .

Η ψήφος των βουλευτών εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατεί στο Κογκρέσο για την ενέργεια του Τραμπ, την οποία πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές θεωρούν ως εγκατάλειψη των Κούρδων μαχητών που πολεμούσαν μαζί με τους Αμερικανούς ενάντια στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Επίσης οι βουλευτές καταγγέλλουν την αποφυλάκιση τζιχαντιστών του ΙΚ έπειτα από την τουρκική στρατιωτική επέμβαση που ξεκίνησε πριν από μια εβδομάδα.

«Αυτό ήταν μια προδοσία για τους συμμάχων μας. Ήταν ένα δώρο στη Ρωσία, ένα δώρο στο Ιράν, ένα δώρο στο Ισλαμικό Κράτος, ένα δώρο στον (Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ) Άσαντ», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Έλιοτ Έντζελ, ο οποίος εισήγαγε το ψήφισμα προς ψηφοφορία.

Παράλληλα, ηγέτες του Κογκρέσου και Επιτροπών και από τα δύο κόμματα έχουν συναντήσεις με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ για την Συρία.

Το ψήφισμα που ενέκρινε η Βουλή αντιτίθεται στην απόφαση του Τραμπ να απομακρύνει τα στρατεύματα και καλεί την κυβέρνησή του να παρουσιάσει ένα «σαφές και συγκεκριμένο σχέδιο για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους».

Καλεί επίσης τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει αμέσως την στρατιωτική επίθεση, επιδιώκει τη συνέχιση της αμερικανικής στήριξης των συροκουρδικών κοινοτήτων με ανθρωπιστική βοήθεια και καλεί τις ΗΠΑ να εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της Τουρκίας θα γίνουν με αυτοσυγκράτηση.

Ένα παρεμφερές ψήφισμα, που επίσης έχει την στήριξη Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, κατατέθηκε χθες στην Γερουσία, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί προς ψήφιση.

Μετά τη απόφαση της Βουλής, η πρόεδρος του Σώματος Νάνσι Πελόζι επιχείρησε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διήρκεσε όμως ελάχιστα.

"He was just not relating to the reality of it"pic.twitter.com/B1CyOhMkku

— Brian Stelter (@brianstelter) October 16, 2019