«Όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις προτάσεις που αφορούν την τελωνειακή ένωση και το ζήτημα της συναίνεσης, ενώ δεν είναι ξεκάθαρα και τα πράγματα [ούτε] αναφορικά με τον ΦΠΑ», ανακοίνωσαν η επικεφαλής του DUP Αρλίν Φόστερ και ο αντιπρόεδρος του κόμματος Νάιτζελ Ντοντς.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια λογική συμφωνία που, θα λειτουργεί για τη Βόρεια Ιρλανδία και θα προστατεύει την οικονομική και συνταγματική ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου», τόνισαν.

Brexit talks seem to have foundered - because as I mentioned yesterday - DUP cannot accept VAT proposals for Northern Ireland. No legal text for EU leaders to agree today therefore pic.twitter.com/1pvWqrl1fV

— Robert Peston (@Peston) 17 Οκτωβρίου 2019