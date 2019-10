Μπορεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Μάικ Πενς, ν' ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός στη Συρία.

Όμως Αμερικανοί γερουσιαστές και συγκεκριμένα ο Γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκράχαμ, μέσω την ανάρτησής του στο Twitter παρουσιάζει αναλυτικά το νομοσχέδιο κυρώσεων που «χτυπά» τις αγορές των ρωσικών S-400 αλλά και τους Τούρκους αξιωματούχους που είχε ήδη στοχοποιήσει ο Λευκός Οίκος τις προηγούμενες μέρες.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.

While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019