Μετά την είδηση της σύλληψης του Οβίδιο Γκουσμάν, οι υποστηρικτές του καρτέλ Σιναλόα βγήκαν πάνοπλοι στους δρόμους. Πλάνα της μεξικανικής τηλεόρασης έδειχναν άνδρες με βαρύ οπλισμό να πυροβολούν κατά αστυνομικών ενώ στο δρόμους βρίσκονται καμένα οχήματα και δύο πτώματα, αν και η αστυνομία ανακοίνωση ότι δεν υπήρξαν νεκροί.

Έπειτα από λίγο, οι μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας αναγκάστηκαν να αφήσουν ελεύθερο τον γιο ου Ελ Τσάπο και να αναδιπλωθούν, «για να σωθούν ανθρώπινες ζωές», όπως δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη της ομοσπονδιακής μεξικανικής κυβέρνησης, ο Αλφόνσο Ντουράσο.

Right now the terror in #Culiacan #Sinaloa #Mexico is real. The capture of one of the son’s of #ElChapo let all hell break loose. Escapes from jail, carjackings, explosions, and horrible rumors. The war was never over. pic.twitter.com/0mtPaOdjk1 — Siria Gastelum (@siriagastelum) October 17, 2019

Όλα ξεκίνησαν όταν τα τηλεοπτικά δίκτυα του Μεξικό Televisa και Milenio μετέδωσαν, επικαλούμενα τις αρχές, τη σύλληψη του Οβίδιο Γκουσμάν Λόπες, ο οποίος μαζί με αδέρφια του διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο καρτέλ Σιναλόα. Αρχικά, υπήρχαν αντιφατικές πληροφορίες για την τύχη του γιου του Γκουσμάν και κυκλοφορούσαν φήμες πως σκοτώθηκε.

Η πόλη, οχυρό της συμμορίας που διοικούσε ως τη σύλληψή του ο «Ελ Τσάπο», φυλακισμένος σήμερα στις ΗΠΑ, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Οι άνδρες του «στρατού» του Ελ Τσάπο περιφερόταν στην πόλη με SUV, είχαν τα πρόσωπά του καλυμμένα και πυρπόλησαν πολλά αυτοκίνητα και τουλάχιστον ένα πρατήριο καυσίμων.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνονται πολίτες καθώς προσπαθούν να καλυφθούν πίσω από τα ράφια ενός σουπερμάρκετ, σε άλλο διερχόμενοι αναζητούν ασφαλές σημείο για να προστατευθούν τρέχοντας στον δρόμο. Κάποιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά στη μέση του δρόμου.

Detienen al hijo de El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán, lo que está ocasionando una fuerte balacera en #Culiacán #Sinaloa en esta ciudad pic.twitter.com/MjqqLsu3sx — LaGaceta.me (@LaGaceta_me) October 17, 2019

Συνεχή, σφοδρά πυρά και ισχυρές εκρήξεις αντηχούσαν για ώρες ολόκληρες στην πόλη των 750.000 κατοίκων. Ο κυβερνήτης της Πολιτείας παρότρυνε τους κατοίκους να μη βγαίνουν από τα σπίτια τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

La detención del hijo de #ElChapo Guzmán generó bloqueos y balaceras entre policías, militares, e integrantes de la #GuardiaNacional con miembros del cartel de #Sinaloa en zona de Tres Ríos, #Cualiacán. Más información https://t.co/rf4sVgtwcI pic.twitter.com/XrqXV7AmQl — La Jornada (@lajornadaonline) October 17, 2019

Ποιος κάνει κουμάντο στην Κουλιακάν

Το ισχυρό καρτέλ Σιναλόα έχει διχαστεί: μερίδα του διοικείται από τους γιους του «Ελ Τσάπο», ωστόσο ένα μέρος του υπακούει στον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάντα, εκ των ιδρυτών της συμμορίας.

Ο «Ελ Τσάπο», που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο των ΗΠΑ, φέρεται να είχε εισαγάγει στην αμερικανική επικράτεια τουλάχιστον 1.200 τόνους κοκαΐνης μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα. Παρά τη σύλληψή του, την έκδοσή του, την καταδίκη και τη φυλάκισή του, η συμμορία που δημιούργησε συνεχίζει να διακινεί το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων των ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ.

Κατά επίσημα στοιχεία, το 2018 καταγράφηκαν 33.749 ανθρωποκτονίες στο Μεξικό, μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων συνδεόταν με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο αριθμός αυτός — ο χειρότερος στα χρονικά αφότου άρχισαν να τηρούνται τέτοια δεδομένα από τις αρχές — οδεύει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο φέτος: 23.063 άνθρωποι δολοφονήθηκαν μόνο τον Αύγουστο.

Από το 2006, πάντα σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, στον λεγόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι. Ωστόσο, είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ κακοποιών οι οποίοι σκοτώθηκαν στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των καρτέλ, θυμάτων των συμμοριών και μελών τους που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ανταγωνισμών ή ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών.