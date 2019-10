Τελικά, Βρυξέλλες και Βρετανία κατέληξαν σε συμφωνία την Πέμπτη, η διαδικασία ωστόσο του προκάλεσε νεύρα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στην Σύνοδο Κορυφής, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ την ώρα που απαντούσε σε μία ερώτηση, ταυτόχρονα τον ρωτούσε κάτι κάποιος άλλος.

Τότε ο απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρισε, τον κοίταξε και του είπε «Μιλάω!».

Ο δημοσιογράφος του ζήτησε συγγνώμη και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ του χαμογέλασε.

"I AM SPEAKING!"

Watch Juncker snap when interrupted as reporters were asking whether he would rule out a Brexit extension. #BrexitDeal pic.twitter.com/whFt52KCHc

— Bloomberg TicToc (@tictoc) 18 Οκτωβρίου 2019