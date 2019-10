Βίντεο που ανέβηκε στο Sky News από ρεπόρτερ που ήταν στο αεροσκάφος δείχνει πόση ήταν η ένταση της καταιγίδας, καθώς οι αναταράξεις ήταν πολύ έντονες.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροπλάνο του ζεύγους έπεσε σε πολύ ισχυρή καταιγίδα και δεν κατάφερε να προσγειωθεί στις πακιστανικές πόλεις Ραουαλπίντι και Ισλαμαμπάντ.

Τελικά αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Λαχόρη.

This footage shows Prince William and Kate's plane shaking and bouncing around after getting caught up in a thunderstorm over Pakistan.

The plane was in the air for more than two hours for a 25-minute journey due to the bad weather.

