Ο Αμερικανός πρόεδρος σε μήνυμα στο Twitter, ανέφερε:

«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Ερντογάν (…). Θέλει πραγματικά να λειτουργήσει η κατάπαυση του πυρός ή η εκεχειρία».

«Οι Κούρδοι το θέλουν επίσης» συμπλήρωσε.

Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανέφερε πως ο Τούρκος πρόεδρος του είπε πως καταγράφηκαν «ελάσσονος σημασίας» περιστατικά με πυρά ελεύθερων σκοπευτών και όλμων στη βορειοανατολική Συρία παρά την κατάπαυση του πυρός, όμως αυτά σύντομα εξαλείφθηκαν.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε, επίσης, ότι «ορισμένες» ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να επαναπατρίσουν τους τζιχαντιστές που κρατούνται στη Συρία.

«Αυτό είναι ένα καλό νέο (…). Μεγάλη πρόοδος σημειώνεται!».

....I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019