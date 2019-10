Δύο αστροναύτες της NASA, η έμπειρη Κριστίνα Κοχ και η «πρωτάρα» Τζέσικα Μέιρ, έκαναν κοινή έξοδο στο διάστημα διάρκειας περίπου έξι ωρών, με στόχο τη διόρθωση ενός τεχνικού προβλήματος στο σύστημα μπαταριών του Σταθμού.

Έως τώρα όσες γυναίκες είχαν κάνει διαστημικό περίπατο, συνοδεύονταν από άνδρα.

Από τον πρώτο διαστημικό περίπατο το 1965, συνολικά 227 αστροναύτες έχουν «περπατήσει» στο διάστημα, εκ των οποίων 15 γυναίκες (όλες Αμερικανίδες πλην μίας).

Η πρώτη γυναίκα που «περπάτησε» στο διάστημα, ήταν το 1984 η Σοβιετική, Σβετλάνα Σαβίτσκαγια, έξω από το σοβιετικό σταθμό Σαλιούτ 7, η οποία συνοδευόταν από συμπατριώτη της κοσμοναύτη.

Ο πρώτος άνθρωπος που «περπάτησε» στο διάστημα, ήταν ο Σοβιετικός Αλεξέι Λεόνοφ, που πέθανε προ ημερών σε ηλικία 85 ετών.

Αρχικά ο γυναικείος διαστημικός περίπατος είχε προγραμματισθεί για φέτος τον Μάρτιο, αλλά είχε αναβληθεί λόγω έλλειψης διαστημικών στολών στο κατάλληλο για γυναίκες μέγεθος.

While orbiting over the U.S., spacewalkers @Astro_Christina Koch and @Astro_Jessica are returning the failed power controller to the Quest airlock. The device will be returned to Earth on a future @SpaceX #Dragon cargo mission for inspection. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/QckGHtmwdm

— Intl. Space Station (@Space_Station) October 18, 2019