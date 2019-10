Η λεωφόρος Paseo de Gracia κατακλύστηκε από μια λαοθάλασσα κίτρινη, κόκκινη και μπλε, τα χρώματα της σημαίας των αυτονομιστών. Σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, 525.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην τεράστια διαδήλωση.

Στο τέλος της κινητοποίησης, κι ενώ το πλήθος είχε φθάσει στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα της πόλης, εκατοντάδες διαδηλωτές πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων αψηφώντας τους αστυνομικούς των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, που εκτόξευαν δακρυγόνα εναντίον τους για να τους διαλύσουν.

Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε το πράσινο φως για την ανάπτυξη της ισπανικής πολιτοφυλακής στα περίχωρα της πόλης.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, όπως γνωρίζετε, σημειώθηκαν βίαια επεισόδια στην Καταλονία. Ήταν οργανωμένα… από ομάδα που αποτελεί τη μειοψηφία, όμως πολύ καλά οργανωμένα» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα σε μια συνέντευξη Τύπου.

«Οι πράξεις τους, όπως έχουμε ήδη πει, δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

Με σύνθημα «Ελευθερία», δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, που είχαν ξεκινήσει από την Τετάρτη από πέντε πόλεις της περιφέρειας, συγκεντρώθηκαν στη Βαρκελώνη για αυτήν την ογκώδη διαδήλωση.

«Εδώ και χρόνια διεκδικούμε (την ανεξαρτησία) με πολλή υπομονή και ελπίζουμε ότι (αυτή η κινητοποίηση) θα αποτελέσει το έναυσμα για να αλλάξει η κατάσταση» δήλωσε ο Νταβίντ Μπλάνκο, ένας έμπορος ηλικίας 56 ετών.

«Νιώθω Καταλανός και Ισπανός, δεν είμαι υπέρ της ανεξαρτησίας» όμως «δεν μπορούν να επιβάλουν ποινή κάθειρξης 13 ετών σε έναν εκλεγμένο πολιτικό ηγέτη επειδή οργάνωσε ένα (παράνομο) δημοψήφισμα, μεγαλύτερη ποινή από την ανθρωποκτονία», είπε ο Χοσέ, ηλικίας 34 ετών, αναφερόμενος στις ποινές κάθειρξης 9-13 ετών που επιβλήθηκαν σε εννέα αυτονομιστές ηγέτες για την απόπειρα απόσχισης του 2017.

Οι υπέρμαχοι της ανεξαρτησίας της Καταλονίας κήρυξαν επίσης γενική απεργία, οι επιπτώσεις της οποίας έγιναν αισθητές στην περιοχή.

Στη Βαρκελώνη, η διάσημη βασιλική Σαγκράδα Φαμίλια παρέμεινε κλειστή, ενώ η όπερα Λισέου ακύρωσε τις παραστάσεις για την Παρασκευή. Πολλά καταστήματα δεν λειτούργησαν και σύμφωνα με τις αρχές 57 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο, την ώρα που η κυκλοφορία διακόπηκε σε πολλούς δρόμους.

Επίσης η αυτοκινητοβιομηχανία Seat έκλεισε το εργοστάσιό της στο Μαρτορέλ, κοντά στη Βαρκελώνη, όπου εργάζονται 6.500 άνθρωποι.

Η αναταραχή στην Καταλονία οδήγησε επίσης στην αναβολή από την ομοσπονδία ποδοσφαίρου του αγώνα της 26ης Οκτωβρίου μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της Βαρκελώνης, από τη Δευτέρα και την έναρξη των κινητοποιήσεων, έχουν πυρποληθεί 700 κάδοι απορριμμάτων με τις ζημιές στην πόλη να υπολογίζονται σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τους διαδηλωτές, Ισπανός δικαστής διέταξε σήμερα το κλείσιμο των ιστοσελίδων που συνδέονται με την οργάνωση υπέρ της ανεξαρτησίας Democratic Tsunami, που καθοδηγεί τους υπέρμαχους της ανεξαρτησίας στα σημεία των διαδηλώσεων.

