Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε σήμερα από τους βουλευτές να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση τη συμφωνία για το Brexit που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες, κατά την έναρξη μιας ιστορικής συνόδου του Κοινοβουλίου,12 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία για το Brexit είναι ένας «νέος τρόπος να πάμε μπροστά» τόσο για τη Βρετανία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός εν μέσω μιας ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας.

Επιχειρηματολογώντας πως η συμφωνία είναι «η καλύτερη δυνατή λύση», είπε πως το κείμενο επιτρέπει στη χώρα, που είχε διχαστεί πολύ για το Brexit, αφότου ψήφισε στο δημοψήφισμα του 2016, να επανενωθεί.

«Ας εγκρίνουμε μια συμφωνία που μπορεί να γιατρέψει τη χώρα», είπε σήμερα, χωρίς να περιμένει όσα θα επακολουθούσαν.

Αυτή η νέα συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε in extremis έπειτα από κοπιώδεις διαπραγματεύσεις, θεωρείται πως διευθετεί τους όρους του διαζυγίου έπειτα από 46 χρόνια κοινής ζωής, επιτρέποντας μια ήπια έξοδο μαζί με μια μεταβατική περίοδο που φθάνει τουλάχιστον έως τα τέλη του 2020.

Ωστόσο η επιτυχία της υπόκειται στην έγκριση του Κοινοβουλίου.

Οι βουλευτές απέρριψαν τρεις φορές την προηγούμενη συμφωνία εξόδου που είχε επιτευχθεί ανάμεσα στην πρώην πρωθυπουργό Τερέζα Μέι και τις υπόλοιπες 27 χώρες-μέλη της ΕΕ.

Νέα ήττα για τον Τζόνσον: Πέρασε η τροπολογία για παράταση της έγκρισης της συμφωνίας

Ο πρώην συντηρητικός βουλευτής Όλιβερ Λέτιν, ο οποίος εκδιώχθηκε από το κόμμα από τον Τζόνσον, πρότεινε να αναβληθεί η ψηφοφορία για τη συμφωνία, έως ότου εγκριθεί από το κοινοβούλιο όλη η νομοθεσία που απαιτείται για την εφαρμογή της.

Η τροπολογία που κατέθεσε ο Συντηρητικός Όλιβερ Λέτουιν πέρασε με 322 «ναι» και 306 «όχι».

Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας είναι μία νέα ήττα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, και μεταθέτει την έγκριση της συμφωνίας του με την ΕΕ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του νομοσχεδίου για την αποχώρηση, που την ενεργοποιεί.

Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι εάν υπάρχει ο χρόνος να υιοθετηθούν όλες οι νομοθετικές και τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης της συμφωνίας για το Brexit μέχρι τις 31 Οκτωβρίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία ή εάν θα αναγκαστεί ο Τζόνσον να ζητήσει παράταση μέχρι να συμβεί αυτό.

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε η ομιλία του υπουργού αρμόδιου για τις προετοιμασίες για το Brexit, Μάικλ Γκοβ, με την οποία ολοκληρώθηκε η συζήτηση στο κοινοβούλιο επί της πρότασης της κυβέρνησης για την έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης.

Ο Γκοβ προειδοποίησε το Σώμα ότι εάν εγκριθεί η τροπολογία Λέτουιν, δεν θα διεξαχθεί η κρίσιμη ψηφοφορία σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Κάλεσε επίσης τους βουλευτές να βάλουν στην άκρη το «τέλειο Brexit» για το κοινό καλό και τόνισε ότι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ‘no deal’ (μη συμφωνία) είναι να εγκριθεί η σημερινή πρόταση της κυβέρνησης για τη συμφωνία αποχώρησης.

«Δεν διαπραγματεύομαι παράταση»

Εξοργισμένος με το αποτέλεσμα ο Μπόρις Τζόνσον τονίζει ότι η κυβέρνηση θα φέρει στην Βουλή την επόμενη εβδομάδα τους εφαρμοστικούς νόμους και στη συνέχεια τη Συμφωνία.

Σημειώνει ότι πει στους Ευρωπαίους πως η όποια καθυστέρηση είναι «πολύ κακή απόφαση».

Νωρίτερα ο υπουργός αρμόδιος για το Brexit, Στίβεν Μπάρκλεϊ,είχε καλέσει τον Λέτουϊν να αποσύρει την τροπολογία, ενώ την υπερψήφισή της είχε προσπαθήσει ματαίως να αποτρέψει ο Τζόνσον, ο οποίος είχε προτρέψει τους βουλευτές να εγκρίνουν τη συμφωνία του για το Brexit, προκειμένου η χώρα να προχωρήσει μπροστά.

Αντίδραση από την Κομισιόν: Αναμένει ενημέρωση από το Λονδίνο για τα επόμενα βήματα

Από την πλευρά της Ε.Ε. εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, δήλωσε ότι εναπόκειται πλέον στη Βρετανία να ενημερώσει την Ε.Ε. Για τις επόμενες κινήσεις της «το ταχύτερο δυνατόν». «Επαφίεται στη βρετανική κυβέρνηση να μας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα το ταχύτερο δυνατό», ανέφερε σε ένα tweet η Μίνα Αντρέεβα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λίγο μετά την ήττα που υπέστη ο Βρετανός πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιό του.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019