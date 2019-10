Ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον ζήτησε σήμερα, 12 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους βουλευτές να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση τη συμφωνία για το Brexit που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες.

Εντός του Κοινοβουλίου η ατμόσφαιρα είναι… ηλεκτρισμένη, καθώς υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις.

Οργή και αντιδράσεις και εκτός του Κοινοβουλίου, όπου χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της συμφωνίας του Τζόνσον και επιθυμούν την παραμονή της χώρας στην ΕΕ.

Οι διοργανωτές της καμπάνιας «People's Vote», δηλώνουν πως το μόνο που θέλουν είναι να επιβεβαιώσουν ότι ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας είναι ικανοποιημένος με την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τους όρους που έχουν τεθεί από τον Μπορίς Τζόνσον.

Έξω από το Κοινοβούλιο υπήρξε και μία ομάδα διαδηλωτών που είχε ένα σατυρικό άρμα το οποίο απεικονίζει τον Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής της καμπάνιας του Brexit στο δημοψήφισμα, να κρατάει σαν κούκλα τον Μπόρις Τζόνσον.

