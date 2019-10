H εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, δήλωσε ότι εναπόκειται πλέον στη Βρετανία να ενημερώσει την Ε.Ε.

Για τις επόμενες κινήσεις της «το ταχύτερο δυνατόν». «Επαφίεται στη βρετανική κυβέρνηση να μας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα το ταχύτερο δυνατό», ανέφερε σε ένα tweet η Μίνα Αντρέεβα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λίγο μετά την ήττα που υπέστη ο Βρετανός πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιό του.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019