Στόχος της εταιρείας ήταν να μελετηθεί το πώς μπορεί να επηρεαστούν από μία τόσο μεγάλη πτήση οι πιλότοι, το πλήρωμα και οι επιβάτες. Η μελέτη των στοιχείων της πτήσης είναι υψίστης σημασίας καθώς ένα τέτοιο μαραθώνιο ταξίδι θεωρείται «άθλος» για το ανθρώπινο σώμα.

Το Boeing 787-9 με 49 επιβάτες χρειάστηκε 19 ώρες και 16 λεπτά για να πετάξει από τη Νέα Υόρκη στο Σίδνεϊ, μια διαδρομή 16.200 χλμ. Τον επόμενο μήνα, η εταιρεία σχεδιάζει να δοκιμάσει μια απευθείας πτήση από το Λονδίνο στο Σίδνεϊ.

Μετά τις πτήσεις θα αποφασιστεί αν η Qantas θα τις ξεκινήσει και επίσημα το 2022 ή το 2023. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα κανένα αεροσκάφος με τέτοια εμβέλεια δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει μία τόσο μεγάλη διαδρομή με πλήρες φορτίο.

Για να δοθεί στο αεροσκάφος επαρκές εύρος καυσίμων και για να αποφευχθεί ο ανεφοδιασμός, η πτήση Qantas απογειώθηκε με μέγιστη ποσότητα καυσίμου και περιορισμένο φορτίο αποσκευών. Οι επιβάτες ρύθμισαν τα ρολόγια τους σε ώρα Σίδνεϊ αμέσως μετά την επιβίβαση και διατηρήθηκαν ξύπνιοι έως ότου η νύχτα πέσει στην ανατολική Αυστραλία, για να μειωθεί το jetlag τους. Έξι ώρες αργότερα, σερβιρίστηκε ένα γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και τα φώτα χαμήλωσαν για να μπορέσουν να κοιμηθούν.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης παρακολουθούνταν τα κύματα εγκεφάλου των πιλότων, τα επίπεδα μελατονίνης και αναλύθηκε ο αντίκτυπος που θα είχε η διέλευση τόσων πολλών χρονικών ζωνών στα σώματα των ανθρώπων.

Ο στόχος της δοκιμής στην πρώτη αυτή πτήση είναι να διατηρηθεί η υγεία και η ευεξία των επιβατών και του πληρώματος σε υψηλότερα επίπεδα γίνεται και να εντοπίσει τη βέλτιστη περίοδο ανάπαυσης και εργασίας του πληρώματος.

