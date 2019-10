Η ανάπτυξη στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο δεν εμπόδισε να γίνουν επιθέσεις σε σταθμούς του μετρό, πλιάτσικο σε καταστήματα και διαδηλώσεις στους δρόμους. Είναι η πρώτη φορά που στρατιώτες περιπολούν στο Σαντιάγο μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοσέτ το 1990.

«Τρεις άνθρωποι χάθηκαν σε πυρκαγιά μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι δύο κάηκαν και ο τρίτος διακομίστηκε σε βαριά κατάσταση σε νοσοκομείο όπου κατέληξε», δήλωσε στους δημοσιογράφους η δήμαρχος του Σαντιάγο, Κάρλα Ρουμπιλάρ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ Lider, της αμερικανικής αλυσίδας Walmart, που βρίσκεται στο Σαν Μπερνάρντο στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν παραβιάσει τις εισόδους του για να το λεηλατήσουν, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Chile is presently seeing its worst riots in decades. This is the ENEL building in Santiago.

Strike you as under-reported? That’s because Maduro isn’t the President. pic.twitter.com/Gsdv6C5Mdl

— Aaron Bastani (@AaronBastani) October 19, 2019