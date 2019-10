Ένας εργαζόμενος του πανεπιστημίου Bhagat Pre-University College ανέβασε στο προφίλ του στο Facebook φωτογραφίες των φοιτητών την ώρα που εξετάζονταν με... κούτες στο κεφάλι τους.

Αρχικά οι φωτογραφίες έγιναν viral στα social media αλλά όταν το υπουργείο Παιδείας αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, αμέσως καταδίκασε το περιστατικό, σύμφωνα με τους Times of India.

«Απαιτήσαμε από τη διεύθυνση του κολεγίου γραπτές εξηγήσεις και αν κάτι τέτοιο επαναληφθεί στο μέλλον, θα αφαιρέσουμε την άδεια λειτουργίας του» ανέφερε o S.C. Peerjade, επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου για την εκπαίδευση.

Ένας από τους διευθυντές, ο M.B. Sateesh, αρχικά στήριξε την απόφαση του κολεγίου. «Εφαρμόσαμε την ιδέα αυτή για να περιορίσουμε την αντιγραφή και όχι για να βασανίσουμε τους φοιτητές. Ήταν απλά ένα πείραμα. Το συζητήσαμε με τους φοιτητές και πήραμε την συγκατάθεσή τους προτού εφαρμόσουμε το μέτρο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Students "thinking inside" the box. Ashamed that a college in #Karnataka #India have compelled students to wear cardboard boxes to prevent cheating. Where are we heading to with education, especially with such practices on assessments in today's 21st century age. #Education pic.twitter.com/dC7Bt0SJMI

— Francis Joseph (@Francis_Joseph) October 19, 2019