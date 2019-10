«Ξεκίνησε την Πέμπτη στις 22:00 (τουρκική ώρα) και θα τελειώσει την Τρίτη στις 22:00», δήλωσαν οι πηγές αυτές.

Η Τουρκία εξαπέλυσε στις 9 Οκτωβρίου επίθεση στη βορειοανατολική Συρία εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), μια οργάνωση την οποία χαρακτηρίζει «τρομοκρατική», όμως υποστηρίζεται από τις δυτικές χώρες στον αγώνα κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση αναστάληκε από την Πέμπτη χάρη σε μια εύθραυστη εκεχειρία που διαπραγματεύθηκαν η Άγκυρα και η Ουάσινγκτον.

Οι δύο χώρες είχαν δηλώσει πως η κατάπαυση του πυρός θα διαρκούσε «120 ώρες», αλλά δεν είχαν πει ποια ώρα θα έληγε.

Η συμφωνία είχε σκοπό να επιτρέψει στις YPG να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και στην Άγκυρα να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» βάθους περίπου 30 χλμ.

Αυτή η «ζώνη ασφαλείας» θα έχει αρχικά μήκος 120 χλμ. και θα εκτείνεται από την πόλη Ταλ Αμπιάντ έως την πόλη Ρας αλ-Άιν, και στη συνέχεια θα αυξηθεί στα 440 χλμ., δήλωσαν οι τουρκικές στρατιωτικές πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, περίπου 125 οχήματα εγκατέλειψαν τα εδάφη που τελούν υπό τον έλεγχο των YPG αφότου ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυς», δήλωσαν οι πηγές αυτές.

Η Τουρκία δήλωσε πως η επίθεση θα επαναληφθεί μετά τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός, εάν τα μέλη των YPG δεν έχουν αποσυρθεί μέχρι τότε από εκεί.

«Όταν περάσουν οι 120 ώρες, αν υπάρχουν τρομοκράτες, θα τους εξουδετερώσουμε», δήλωσαν οι στρατιωτικές πηγές.

Αποχωρούν τα αμερικανικά στρατεύματα - Κούρδοι τους πετούν πατάτες

Κούρδοι της Συρίας εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας εκτοξεύοντας εναντίον τους πατάτες, ανέφεραν κουρδικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε κουρδικά μέσα ενημέρωσης δείχνει Κούρδους να πετούν πατάτες σε αμερικανική φάλαγγα καθώς αυτή περνάει από μια περιοχή στο Καμισλί.

«Οι Αμερικανοί δραπετεύουν σαν ποντίκια», φώναζαν άνθρωποι στα άρματα μάχης που περνούσαν. «Ντροπή σας», ακούγονταν να φωνάζουν άλλοι.

#Kurdish residents in the city of Qamishli block the path of the American forces withdrawing from northern #Syria and throw tomatoes at them following President Trump's order for the #US soldiers to retreat from the region - ANHA pic.twitter.com/PB513uC8ft

— Rudaw English (@RudawEnglish) 21 Οκτωβρίου 2019