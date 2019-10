ΔΙΕΘΝΗ

Από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου, περισσότερα από 175.00 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ υπήρξαν και καθυστερήσεις πτήσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Διασχίζοντας το Ντάλας, η καταιγίδα έπληξε μια λωρίδα γης μήκους αρκετών μιλίων, χτυπώντας κοντά στο αεροδρόμιο Λαβ Φιλντ, στη βόρεια πλευρά της πόλης, ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (NWS).

Το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού ήρε σήμερα όλες τις προειδοποιήσεις για καταιγίδα και δεν εξέδωσε προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

Vicky Castillo sent images of major damage, wrecked 18-wheelers on Loop 12 in Dallas after tornado reported around Dallas Love Field. pic.twitter.com/oQiCDeK4Mi — Marjorie Owens (@clumsyandshy) October 21, 2019

Τοπικά Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ούτε θάνατοι, ωστόσο οι τοπικές Αρχές πηγαίνουν πόρτα πόρτα σε ορισμένες γειτονιές κάνοντας έλεγχο για την ασφάλεια των κατοίκων.

Στο Twitter, το διεθνές αεροδρόμιο Dallas/Fort Worth ανακοίνωσε ότι έκλεισε τις πίστες για λόγους ασφαλείας και ότι οι αναχωρήσεις θα έχουν καθυστερήσεις σήμερα.

"WE'RE IN A TORNADO": A resident records video of a powerful tornado hitting homes in Dallas as he looks for cover https://t.co/Ib9uITKL0y pic.twitter.com/SYKtvyJgP1 — CBS News (@CBSNews) October 21, 2019

Lightning storm in north Dallas, from the #tornado storm that hit us earlier⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/dkwXkzqWvh — Nicole 🌙🕸 (@moonblasts) October 21, 2019

Right after Tornado crossed 635 in N Dallas just east of 75... pic.twitter.com/obu7J9CRdD — North Texas Weather (@NorthTXWeather) October 21, 2019