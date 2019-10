Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μία ημέρα πριν λήξει η εκεχειρία, αύριο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ δεν υποσχέθηκαν στους Κούρδους ότι θα παραμείνουν στην περιοχή για να τους προστατεύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Όπως είπε ο Τραμπ, γίνονται κάποιες αψιμαχίες, όμως είναι σχετικά λίγες. Οι Κούρδοι από την πλευρά τους αποχωρούν από ορισμένες περιοχές της Συρίας με έξυπνο τρόπο.

Όσον αφορά την Τουρκία, επανέλαβε ότι αν συμπεριφερθεί άσχημα οι ΗΠΑ θα θέσουν δασμούς στα τουρκικά προϊόντα και θα επιβάλουν κυρώσεις.

Για τους Αμερικανούς στρατιώτες, είπε ότι απομένει ακόμη ένας μικρός αριθμός στη Συρία αλλά ο ίδιος δεν θέλει να μείνει κανείς.

Όσοι αποχωρούν θα αναπτυχθούν σε άλλες περιοχές αλλά εντέλει θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

Αυτοί που έχουν παραμείνει βρίσκονται σε μια εντελώς διαφορετική περιοχή της Συρίας, κοντά στην Ιορδανία και το Ισραήλ, ενώ άλλοι έχουν αναπτυχθεί για να προστατεύσουν το πετρέλαιο, δηλαδή κοντά στο Ιράκ.

