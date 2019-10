Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Reuters, η νορβηγική αστυνομία και νοσοκομειακοί αξιωματούχοι, ένας ένοπλος έκλεψε ασθενοφόρο και όπως απομακρυνόταν έπεσε με το όχημα πάνω σε μία οικογένεια και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους, οι δύο από τους οποίους είναι μωρά.

«Δύο μωρά τραυματίσθηκαν αφού το κλεμμένο ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε μια οικογένεια. Είναι δίδυμα ηλικίας επτά μηνών και περιθάλπονται», δήλωσε εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο.

Ο δράστης της επίθεσης ήταν οπλισμένος.

«Ένας ένοπλος έκλεψε ένα ασθενοφόρο, απομακρύνθηκε μ' αυτό και χτύπησε μερικούς ανθρώπους. Τώρα τον έχουμε πιάσει», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι Αρχές τον καταδίωξαν και τον πυροβόλησαν, αλλά όπως αναφέρει χωριστή ανακοίνωση της αστυνομίας ο ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτησηδεν έχει τραυματισθεί.

Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα και η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει αν το επεισόδιο αντιμετωπίζεται ως εσκεμμένη επίθεση.

Ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου είπε πως στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο από τα ασθενοφόρα του νοσοκομείου.

«Το ένα εκλάπη από έναν ένοπλο οπλισμένο με καραμπίνα. Μερικά λεπτά αργότερα, ένα από τα υπόλοιπα ασθενοφόρα μας κατάφερε να σταματήσει το κλεμμένο όχημα πέφτοντας πάνω του. Μετά τη σύγκρουση ήρθε η αστυνομία και τον έπιασε».

#Breaking: An armed man in Oslo, Norway stole an ambulance and drove into people in the street. The suspect has been shot and is in custody. On-going story (in Norwegian): https://t.co/fCawAjiF8c

— Christian Aglen (@ChristianAglen) 22 Οκτωβρίου 2019