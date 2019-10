«Οι κουρδικές ένοπλες ομάδες θα πρέπει να αρχίσουν να αποχωρούν από αύριο Τετάρτη από τη ζώνη ασφαλείας που εκτείνεται σε βάθος 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα της Τουρκίας», δήλωσε ο Ερντογάν και γι' αυτό το λόγο έχουν στην διάθεση τους 150 ώρες αρχίζοντας από το μεσημέρι (12.00) της 23ης Οκτωβρίου».

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το διάστημα των 150 ωρών θα αρχίσουν οι κοινές περιπολίες δυτικά και ανατολικά από το σημείο που πραγματοποιείται η επιχείρηση «Πηγή της Ειρήνης». Σύμφωνα με τον Ερντογάν, οι κοινές περιπολίες θα πραγματοποιούνται σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία.

Η Ρωσία και η Τουρκία, συμφώνησαν επίσης να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές τρομοκρατίας και να αντιταχθούν στις αποσχιστικές τάσεις στην Συρία.

LATEST — Here is the complete text of Turkish, Russian agreement on Northern Syria, that pushed YPG 30km from Turkish, Syria border pic.twitter.com/jwiOurbfa3

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 22, 2019