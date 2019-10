Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 25χρονος από τη βόρεια Ιρλανδία, συνελήφθη με την κατηγορία για φόνο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι σοροί ανήκουν σε 38 ενήλικες και έναν έφηβο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το φορτηγό ήρθε από τη Βουλγαρία και εισήλθε στη Βρετανία το Σάββατο από το Χόλιχεντ της Ουαλίας.

BREAKING - the scene in Grays #Essex where 39 bodies were found in a lorry. https://t.co/m2f5OWYnOD

