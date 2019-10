ΔΙΕΘΝΗ

Η Βολιβία μαστίζεται από συγκρούσεις μετά τις προεδρικές εκλογές της περασμένης Κυριακής καθώς ο πρόεδρος της χώρας, Έβο Μοράλες κατηγορείται για απόπειρα αλλοίωσης του αποτελέσματος και «νοθείας» από την αντιπολίτευση.

Πολλοί από τους εκατοντάδες συγκεντρωμένους πέταξαν πέτρες εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι αντέδρασαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Violence is breaking out on the streets of Bolivia amid a disputed presidential election. This is a university president reportedly struck by tear gas. https://t.co/mgsY7edeOw — Ernesto Londoño (@londonoe) October 22, 2019

Ο αντιπρόεδρος της εκλογικής επιτροπής υπέβαλε την παραίτησή του

Ο αντιπρόεδρος της εκλογικής επιτροπής — του Ανώτατου Εκλογοδικείου (Tribunal Supremo Electoral, TSE) — που βρίσκεται στην καρδιά της πολεμικής στη Βολιβία για την καταμέτρηση των ψήφων των προεδρικών εκλογών της Κυριακής, υπέβαλε χθες Τρίτη την παραίτησή του, επικρίνοντας τον τρόπο που ο οργανισμός χειρίστηκε το ζήτημα.

Ο Αντόνιο Κόστας εξήγησε πως παραιτείται εξαιτίας της «ατυχούς απόφασης του Ανώτατου Εκλογοδικείου να αναστείλει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω του συστήματος μετάδοσης προκαταρκτικών εκλογικών αποτελεσμάτων, του λεγόμενου TREP».

Crowds growing in Plaza Bolivia, riot police separating militants from MÁS and CC, pushing back protesters with tear gas. There’s supposed to be a press conference soon. pic.twitter.com/VolCfzXItE — Dr. Calla Hummel (@CallaHummel) October 21, 2019

Η επιστολή του δικαστικού απευθύνεται στον αντιπρόεδρο Άλβαρο Γκαρσία Λινέρα, που είναι επίσης πρόεδρος του Κογκρέσου και αρμόδιος για τον διορισμό των έξι μελών του TSE.

Τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής υπεδείκνυαν ότι η Βολιβία θα όδευε σε δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, τη 15η Δεκεμβρίου, όμως 24 ώρες αργότερα δόθηκαν στη δημοσιότητα νεότερα αποτελέσματα, που αναδεικνύουν νικητή τον πρόεδρο Έβο Μοράλες από τον πρώτο γύρο.

Ο Αντόνιο Κόστας ανέφερε ότι ο τρόπος που χειρίστηκε ο θεσμός την καταμέτρηση έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία «ολόκληρης της εκλογικής διαδικασίας» και προκάλεσε «αχρείαστη κοινωνική αναταραχή». «Πρώτα η Βολιβία», πρόσθεσε, πριν υπογράψει την επιστολή παραίτησής του.

Τεχνική αποστολή για την επαλήθευση της καταμέτρησης των ψήφων ζητά η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση του Έβο Μοράλες ζήτησε από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) να στείλει «το ταχύτερο» τεχνική αποστολή στη Λα Πας προκειμένου να επαληθευτεί, «ένα προς ένα» ψηφοδέλτιο, η καταμέτρηση των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Ντιέγκο Πάρι Ροδρίγκες.

Η Βολιβία «ζητεί να συσταθεί το ταχύτερο επιτροπή η οποία θα διενεργήσει έλεγχο όλης της επίσημης διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων στις εκλογές της 20ής Οκτωβρίου», υπογράμμισε ο επικεφαλής της βολιβιανής διπλωματίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Serious attack by supporters of Bolivia's opposition in Tarija as we await official results from the TSE. They're burning election materials. pic.twitter.com/IPftRlGX5i — Camila (@camilateleSUR) October 22, 2019

Ο Ντιέγκο Πάρι πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα αποδεχθεί το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών και προσκάλεσε τον ΟΑΚ, που είχε αναπτύξει ομάδα εκλογικών παρατηρητών στη χώρα, τις ΗΠΑ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ξένη κυβέρνηση ενδιαφέρεται να «συνοδεύσει» τη διαδικασία καταμέτρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Εμείς είμαστε εκείνοι που ενδιαφέρονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να καταμετρηθούν οι ψήφοι όλων των Βολιβιανών», επέμεινε ο ΥΠΕΞ της Βολιβίας απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.