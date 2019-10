Με μήνυμα του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος επικροτεί τη συμφωνία Ρωσίας και Τουρκίας και τη δημιουργία της «ζώνης ασφαλείας» στα σύνορα της Συρίας, κάνοντας λόγο για «μεγάλη επιτυχία».

Αναλυτικά το tweet του Ντόναλντ Τραμπ:

«Μεγάλη επιτυχία στα σύνορα Τουρκίας/Συρίας. Δημιουργήθηκε η Ασφαλής Ζώνη! Η κατάπαυση του πυρός έχει τηρηθεί και οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν τελειώσει. Οι Κούρδοι είναι ασφαλείς και έχουν δουλέψει πολύ καλά μαζί μας. Οι φυλακισμένοι του ISIS βρίσκονται σε ασφαλείς τοποθεσίες. Θα κάνω δήλωση στις 11:00 (18:00) Ελλάδος από τον Λευκό Οίκο. Ευχαριστώ!».

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Οκτωβρίου 2019