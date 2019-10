«Είναι ντροπή να αγνοούν τόσο καιρό την τρέχουσα οικολογική και κλιματική έκτακτη ανάγκη. Βρισκόμαστε στο 2019 και οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία εξακολουθούν να συμπεριφέρονται σα να μην υπάρχει αύριο και εμείς, οι νέοι, τους λέμε να σταματήσουν να αγνοούν τις επιπτώσεις των πράξεών τους και της αδράνειάς τους», τόνισε η Τούνμπεργκ υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους.

Πριν τη διαδήλωση περίπου 15 νεαροί Καναδοί, όλοι τους ανήλικοι, ανακοίνωσαν ότι προσέφυγαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο κατά της κυβέρνησης της χώρας, κατηγορώντας την ότι δεν διαθέτει «αξιόπιστο» σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι νέοι αυτοί καταγγέλλουν ότι υφίστανται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή στην καθημερινότητά τους.

A beautiful sight. My thoughts are with the people of Chile. Horrific to follow the recent days' developments... https://t.co/T2S4RvGS8W

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 26, 2019