Ο δημοσιογράφος των New York Times, Christiaan Triebert, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter δύο βίντεο που – σύμφωνα με τα όσα γράφει ο ίδιος - φέρεται να δείχνoυν το σκηνικό λίγα λεπτά μετά την επίθεση.

Here's a second aftermath video during dawn. It's showing the same, completely levelled compound near Barisha. This is slightly earlier than the video above, judging from the light. H/t @bdrhmnhrk @CalibreObscura . pic.twitter.com/77N2Ku1nHO

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι φέρεται να είναι νεκρός.

Η πληροφορία δόθηκε από αμερικανούς αξιωματούχους ενώ επιβεβαιώνεται από το Ιράν.

This video purportedly shows the aftermath of the raid in which Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the so-called Islamic State, was killed or blew himself up. Pretty sure it was filmed right here https://t.co/tZOnV0r5UI just west of Barisha (باريشا) in Idlib, Syria. pic.twitter.com/yQi12TLTY0

— Christiaan Triebert (@trbrtc) October 27, 2019