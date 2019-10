Τρομοκρατημένοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους μετά τον ισχυρό σεισμό, που έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρισκόταν στην ίδια περιοχή όπου έγινε ο σεισμός 6,4 βαθμών πριν από λιγότερες από δύο εβδομάδες που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το οποίο διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Αρχικά, το USGS είχε εκτιμήσει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών.

WATCH: Strong shaking seen inside of a building from the magnitude 6.8 earthquake that struck the Northern Mindanao region in the Philippines. #LindolPH #MindanaoQuake pic.twitter.com/qTOPAbgJrh

— Corp Main News (@corp_main) October 29, 2019