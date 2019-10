Ο σεισμός ήταν αισθητός για ένα λεπτό σε κάποιες περιοχές του μεγάλου αυτού νησιού του αρχιπελάγους των Φιλιππινών.

Τρομοκρατημένοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους μετά τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος ταρακούνησε κτίρια και προκάλεσε ζημιές σε πολλές πολυκατοικίες, σπίτια και σχολεία.

Ένας έφηβος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε την ώρα που προσπαθούσε να βγει από το σχολείο του στο Μαγκσαϊσάι, δήλωσε αξιωματούχος της πόλης αυτής που βρίσκεται βόρεια του Μιντανάο.

Πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο ίδιο σχολείο εξαιτίας του συνωστισμού που επικράτησε την ώρα που μαθητές και καθηγητές προσπαθούν να βγουν από αυτό.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρισκόταν στην ίδια περιοχή όπου έγινε ο σεισμός 6,4 βαθμών πριν από λιγότερες από δύο εβδομάδες που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το οποίο διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

WATCH: Strong shaking seen inside of a building from the magnitude 6.8 earthquake that struck the Northern Mindanao region in the Philippines. #LindolPH #MindanaoQuake pic.twitter.com/qTOPAbgJrh

