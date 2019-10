Έκτοτε, εκατοντάδες χιλιάδες Χιλιανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, τους χαμηλούς μισθούς και την ανισότητα

Ο πρόεδρος της χώρας, Σεμπάστιαν Πινιέρα, έπειτα από έξι μέρες διαδηλώσεων απολογήθηκε για την «έλλειψη οράματος» της κυβέρνησής του, υποσχέθηκε οικονομικές μεταρρυθμίσεις και αντικατέστησε οκτώ υπουργούς. Αυτό όμως δεν ικανοποίησε τους διαδηλωτές οι οποίοι συνέχισαν να διαμαρτύρονται. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία της χώρας, με πάνω από 1 εκατ. πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους απαιτώντας μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, βελτίωση της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, που ξεκίνησαν στις 18 Οκτωβρίου και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, έχουν πεθάνει τουλάχιστον 20 άνθρωποι.

At least 20 people are dead after 10 days of protests in Chile.

Here’s what you need to know pic.twitter.com/NFYGE2l5yH

— Bloomberg TicToc (@tictoc) October 29, 2019