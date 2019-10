Ο απερχόμενος επικεφαλής της ΕΕ απευθυνόμενους στους «φίλους Βρετανούς» έγραψε στο Twitter: «Οι 27 συμφωνήσαμε και επίσημα στην παράταση. Μπορεί να είναι η τελευταία οπότε σιγουρευτείτε ότι κάνετε σωστή χρήση του χρόνου που απομένει»

Ο Τουσκ, που αναμένεται να αφήσει τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα τέλη του Νοέμβρη, ευχήθηκε καλή τύχη στους Βρετανούς. «Σας χαιρετώ καθώς η αποστολή μου εδώ τελειώνει. Εύχομαι να πάνε όλα καλά για εσάς» καταλήγει το μήνυμα του Ντόναλντ Τουσκ.

To my British friends,

The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.

I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 29, 2019