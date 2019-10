Στην αποχή των social media, όπως φαίνεται, μια περσόνα μπορεί να είναι πολύ επιδραστική και σε άλλους τομείς πλην τoυ καταναλωτισμού.

Σε εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία που έγινε τον περασμένο Απρίλιο η – αρμενικής καταγωγής - βουλευτής των ΗΠΑ, υποστηρίκτρια των Δημοκρατικών της Καλιφόρνιας, Τζάκι Σπίιερ, είχε αποκαλέσει την τηλεπερσόνα «μυστικό όπλο» που θα μπορούσε να πιέσει τον Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση.

Μάλιστα το είχε γράψει και σε tweet και ενώ στην αρχή λοιδωρήθηκε, στη συνέχεια υπήρξαν και εκείνοι που έκαναν δεύτερες σκέψεις

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει πολλές φορές φορές δημόσια τοποθετηθεί υπέρ της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Όπως έχει δηλώσει κάθε της κίνηση γίνεται στη μνήμη του πατέρα της, ο οποίος επιθυμούσε τη δικαίωση των περίπου 1,5 εκατομμυρίων θυμάτων.

Σε συνέντευξή της μάλιστα στη Wall Street Journal τον περασμένο Ιούλιο είχε πει πως είχε μιλήσει με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για το ζήτημα.

Και είχε πει πως θα το θέσει και επίσημα και πρόσθεσε «Ο πατέρας μου θα ήταν περήφανος».

Σε πρόσφατο ταξίδι της στην Αρμενία μάλιστα είχε ποστάρει στο Instagram φωτογραφία με τον πρωθυπουργό της χώρας Nikol Pashinyan λέγοντας πως είχαν συνομιλίες.

We made a deal with @KimKardashian that she will visit #Armenia more often. pic.twitter.com/bNlxRl0JjN

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 9, 2019