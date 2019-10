Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τα εύσημα στη σκυλίτσα, την οποία χαρακτήρισε ως ««ένα υπέροχο σκυλί που έκανε καταπληκτική δουλειά πιάνοντας και σκοτώνοντας τον αρχηγό του ISIS, Αμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι».

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019