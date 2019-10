Στο βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων φαίνονται οι στρατιώτες να προσεγγίζουν το κρησφύγετο του ηγέτη του ISIS.

Οι στρατιώτες επιτίθενται στο σημείο από δύο πλευρές και περικύκλωσαν τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, ο οποίος αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει, ανατινάζοντας το μέρος από το κρησφύγετο στο οποίο είχε καταφύγει.

Όπως αναφέρει το Επιτελείο του Στρατού οι άνδρες που συμμετείχαν ήταν αποφασισμένοι, ενώ και η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε άρτια.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

