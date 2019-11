«Τούτη τη φορά ίσως χρειασθεί να περάσω τη νύχτα στη φυλακή, όμως δε με νοιάζει», δήλωσε η γνωστή για την ακτιβιστική δράση της Αμερικανίδα ηθοποιός στους δημοσιογράφους, οι οποίοι κατέγραφαν τη στιγμή που οι αστυνομικοί της περνούσαν χειροπέδες.

«Μία νύχτα για εμένα είναι παιχνιδάκι», αστειεύθηκε η Φόντα, υπενθυμίζοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται στο πλαίσιο της ακτιβιστικής της δράσης.

Μαζί με άλλους τριάντα διαδηλωτές περίπου, μεταξύ των οποίων κι οι ηθοποιοί Ροζάνα Αρκέτ και Κάθριν Κίνερ και άλλοι διάσημοι προσκεκλημένοι, η Φόντα πραγματοποίησε καθιστική διαμαρτυρία, τραγουδώντας, στην είσοδο ενός διοικητικού κτηρίου του Κογκρέσου, όπου απαγορεύονται οι διαδηλώσεις.

Η Τζέιν Φόντα περίμενε τους αστυνομικούς, που πλέον έχουν συνηθίσει τη διαδικασία, να παρέμβουν και να την οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμβολο της κινηματογραφικής οθόνης για τους διάσημους ρόλους της, η Φόντα από τη δεκαετία του ’70 πρωταγωνιστεί επίσης και στους αγώνες για την ειρήνη και τον φεμινισμό. Παρά τα 82 χρόνια της, η ίδια «εμπνεόμενη από την Γκρέτα Τούνμπεργκ και τους μαθητές που διαδηλώνουν» στρατεύθηκε ενεργά στο κίνημα κατά της κλιματικής αλλαγή, για να υπενθυμίσει όπως τονίζει «πως βρισκόμαστε ενώπιον μίας κρίσης που δύναται να καθορίσει εάν τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα έχουν ένα μέλλον».

