Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν την Πέμπτη στους καταρράκτες του Νιαγάρα είχαν σαν αποτέλεσμα η βάρκα που είχε «εγκλωβιστεί» σε βράχους στο πάνω μέρος των καταρρακτών για περισσότερο από έναν αιώνα να πέσει προς αυτούς.

Το βίντεο το οποίο δημοσίευσε στο Twitter, η επιτροπή των καταρρακτών του Νιαγάρα, εμφανίζεται ένας αξιωματούχος της, ο Τζιμ Χιλ και αναφέρει ότι παρόλο που το σκάφος δεν κινείται «έχει αναποδογυρίσει και περιστρέφεται».

Η ιστορία για το πώς η μαούνα βρέθηκε στο βράχο στο πάνω μέρος των καταρρακτών είναι κομμάτι της λαϊκής παράδοσης της περιοχής και σύμφωνα με τον Χιλ που είναι ο διευθυντής της πολιτιστικής κληρονομιάς των καταρρακτών περιλαμβάνει τη διάσωση δύο ανδρών.

Συγκεκριμένα το 1918 μία μαούνα η οποία ήταν για πέταμα αποκολλήθηκε από το σκάφος που τη ρυμουλκούσε με δύο άτομα στο κατάστρωμα. Η μαούνα ακινητοποιήθηκε στον ποταμό Νιαγάρα περίπου 600 μέτρα πριν τον καταρράκτη Horseshoe, έναν από τους τρεις ξεχωριστούς καταρράκτες, οι οποίοι σχηματίζουν τους καταρράκτες τους Νιαγάρα.

Οι δύο άνδρες ο Τζέιμς Χάρις και ο Γκούσταβ Λόφμπεργκ είχαν εγκλωβιστεί και οι αρχές ξεκινούσαν να σκέφτονται πώς θα τους σώσουν, ωστόσο μία λέμβος διάσωσης δεν ήταν εφικτό να προσεγγίσει το σημείο. Τελικά οι δύο άνδρες σώθηκαν την επόμενη μέρα με τη συνδρομή ενός βετεράνου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, του Γουίλιαμ «Ρεντ» Χιλ.

Παρά το γεγονός ότι το σιδερένιο μέρος της βάρκας είχε διαβρωθεί σημαντικά δεδομένου ότι ήταν εκτεθειμένο για περισσότερο από έναν αιώνα στα στοιχεία της φύσης, η μαούνα στο βραχώδες σημείο που είχε βρει «καταφύγιο» είχε διατηρηθεί σε σχετικά καλή κατάσταση από τον Αύγουστο του 1918. Αυτό άλλαξε την Πέμπτη όταν οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι την «ξεκόλλησαν» από το σημείο.

Πλέον οι αρχές των καταρρακτών του Νιαγάρα θα παρακολουθούν τη βάρκα σε περίπτωση που κινηθεί ξανά είτε σε περίπτωση που βρήκε ένα νέο βραχώδες «καταφύγιο».

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.

History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx

— Niagara Parks (@NiagaraParks) 1 Νοεμβρίου 2019