Η τελευταία προσθήκη, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, είναι η Πόλα Γουάιτ, μία «τηλε-κήρυκας» και προσωπική πάστορας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γουάιτ είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο – και σε αυτό μάλλον ταιριάζουν με τον Τραμπ- ως μέλος του κινήματος «Ευαγγέλια ευημερίας», το οποίο λέει ότι ο Θεός ανταμοίβει εκείνους που έχουν πίστη με δώρα και πλούτη... Υπάρχουν Χριστιανοί που πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο κίνημα είναι αίρεση.

‘To say no to President Trump would be saying no to God.’ — Trump’s faith adviser and ‘Righteous Gemstones’ character come to life Paula White is now an official White House employee pic.twitter.com/hjCOfnpjHD

