Βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη ο σερίφης τηε περιοχής δείχνει μία αρκούδα την οποία ονόμασαν «T-Shirt», να έχει «κολλήσει» μέσα σ’ έναν σκουπιδοτενεκέ στην τοποθεσία Κινγκς Μπιτς και να χρειάζεται βοήθεια για να βγει έξω.

Μερικοί υπαστυνόμοι προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν, ωστόσο η αρκούδα αφού τους τρόμαξε λίγο, κατάφερε να βγει μόνη της και να φύγει μακριά.

Την αρκούδα την ονόμασαν «T-Shirt», λόγω του χρώματος του τριχώματός της στο σημείο του στήθους.

Yesterday morning, a #bear that goes by the name “T-Shirt” got himself stuck in a dumpster in Kings Beach. Luckily for T-Shirt, Deputies Bertoni and Staley were able to help him get out of his predicament. 🐻 #LawEnforcement #dumpsterdiving #hungry pic.twitter.com/JeCq7quLi9

— Placer Sheriff (@PlacerSheriff) 5 Νοεμβρίου 2019