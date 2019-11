Συνολικά περίπου εκατό πυρκαγιές μαίνονται σε αγροτικές περιοχές των Πολιτειών Νέα Νότια Ουαλία και Κουίνσλαντ και 19 από αυτές, που είναι επικίνδυνες, δεν έχουν ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

«Δεν είχαμε ποτέ τόσες πυρκαγιές την ίδια στιγμή και με τέτοιο επίπεδο έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Σέιν Φιτζσίμονς, αξιωματούχος των υπηρεσιών για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην αγροτική ζώνη της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Βρισκόμαστε σε άγνωστο έδαφος», πρόσθεσε.

Κατά τη θερινή περίοδο οι πυρκαγιές είναι συχνές στην Αυστραλία, αλλά φέτος ξεκίνησαν πρόωρα.

No that is not cloud that is actually smoke from all the fires here in Australia pic.twitter.com/uFrSoOAydo

Αυτή η πρώιμη έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών είναι δραματική και οι επιστήμονες ανησυχούν ακόμη περισσότερο για τους επόμενους μήνες.

Η κλιματική αλλαγή και οι δυσμενείς μετεωρολογικοί κύκλοι έχουν προκαλέσει ασυνήθιστη ξηρασία, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που συμβάλλουν στην εκδήλωση πυρκαγιών.

At 9pm, there are 85 fires burning across NSW, with 49 yet to be contained. 15 fires remain at Emergency Warning, although weather conditions are beginning to ease. Despite this, there are still many hours of difficult firefighting ahead for our crews. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/ShroU8461K

— NSW RFS (@NSWRFS) November 8, 2019