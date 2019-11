Οι εικόνες της «εξέγερσης» των Βολιβιανών, δεν μοιάζουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όλα ξεκινούν από την παραίτηση του Έβο Μοράλες, η οποία και ήρθε, αφού ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας τον είχε καλέσει να αποχωρήσει!

Στη συνέχεια Αστυνομία και παραστριωτικές ομάδες, συλλαμβάνουν και περιφέρουν μπροστά στους εκπροσώπους του Τύπου την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής, με χειροπέδες στα χέρια.

Οι οπαδοί της αντιπολίτευσης που έχουν βγει στο δρόμο φωνάζουν «Βενεζουέλα είσαι η επόμενη», καθώς εκεί το πραξικόπημα –που στηρίχθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και όχι μόνο, απέτυχε. Καταλαμβάνουν την πρεσβεία της Βενεζουέλας με κραυγές περί «κομμουνιστικών γουρουνιών».

Τέλος, στο χειρότερο ίσως από τα ανησυχητικά στοιχεία αυτής της «εξέγερσης», διαδηλωτές κατεβάζουν και καίνε την σημαία των ιθαγενών της Βολιβίας, από το προεδρικό μέγαρο…

Protesters in Bolivia are now burning the Whipala, the alternate flag of Bolivia, meant to represent the native Andeans and principally associated with the Aymara, Evo Morales' ethnic group.pic.twitter.com/BBov0QiKBt

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) November 11, 2019