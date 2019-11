Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει οπλισμένους παρακρατικούς και άνδρες της αστυνομίας στους δρόμους της Κοτσαμπάμπα να απειλούν τους υποστηρικτές του Μοράλες ότι θα τους σκοτώσουν.

Στην Κοτσαμπάμπα προσγειώθηκε νωρίτερα το μεξικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, που παρέλαβε τον παραιτηθέντα πρόεδρο.

«Κανείς δεν παραιτείται» ακούγονται οι παρακρατικοί να φωνάζουν. Αστυνομικοί κρατώντας όπλα φωνάζουν ότι «η αστυνομία αξίζει τον σεβασμό σας μπα@@δοι» και λίγο μετά ένας εξ αυτών απειλεί «θα τους σκοτώσουμε όλους».

Armed Bolivian far-right paramilitaries and police in Cochabamba patrolling the streets, hunting leftists and saying things like: "We are going to kill them!"

This is what the right-wing coup in Bolivia looks like. #ElGolpeDeEstadoEnBolivia #ThisIsACoup pic.twitter.com/mAbFvpVq2G

— redfish (@redfishstream) November 12, 2019