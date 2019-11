Ο Λε Μεζούριερ ήταν πρώην αξιωματικός του Βρετανικού Στρατού και το 2016 είχε τιμηθεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο Τζέιμς Λε Μεζούριερ είχε ιδρύσει την οργάνωση Mayday Rescue, η οποία βοηθούσε στην εκπαίδευση των διασωστών για τα «Λευκά Κράνη».

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά και οι αρχές της Τουρκίας διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες.

Σε tweet τους τα «Λευκά Κράνη», αναφέρουν ότι «έμαθαν με σοκ και λύπη την είδηση του θανάτου του Τζέιμς Λε Μεζούριερ».

We have learned with shock and sadness the news of the death of @lemesurierjames, founder and director of the humanitarian organization @MaydayRescue, early on Monday at his home in Tophane in Istanbul, Turkey. Mayday is one of the institutions supporting the White Helmets. pic.twitter.com/czhB3IkdWN

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) November 11, 2019