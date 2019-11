Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, η σοβαρότερη κατάσταση καταγράφεται στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία σε πολλές πόλεις όπως το Τάραντα, το Μπρίντεζι, τη Λέτσε (στην Πούλια), το Ποτσάλο και το Νότο (στη Σικελία) και τη Ματέρα (στη Βασιλικάτα).

Τη Ματέρα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2019, σάρωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ένας ανεμοστρόβιλος, ο οποίος ξερίζωσε δέντρα, έριξε κολώνες φωτισμού και κατέστρεψε στέγες και κτίρια, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το Φριούλι Βενέτσια Τζούλια και η Βενετία βρίσκονται επίσης αντιμέτωπα με κατακλυσμιαίες βροχές. Στη Βενετία μάλιστα η διάσημη πλατεία του Αγίου Μάρκου βυθίστηκε κάτω από το νερό λόγω της πλημμυρίδας που θα μπορούσε να φθάσει ή και να ξεπεράσει τα 140 εκατοστά. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως το Σάββατο.

Ο προθάλαμος της βασιλικής του Αγίου Μάρκου πλημμύρισε την Τρίτη με τον υπεύθυνο του κτηρίου Πιερπάολο Καμποστρίνι να σχολιάζει ότι μια τέτοια πλημμύρα, όπως η σημερινή, έχει συμβεί πέντε φορές στην ιστορία του ναού, που ανεγέρθη το 828 και ξαναχτίστηκε το 1063 έπειτα από μια πυρκαγιά. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο δε είναι ότι από τις πέντε αυτές φορές, οι τρεις έχουν καταγραφεί τα 20 τελευταία χρόνια, μία εξ αυτών το 2018.

Η πλημμυρίδα ρεκόρ που έχει σημειωθεί στη Βενετία χρονολογείται από το 1966 με 194 εκατοστά.

Significant flooding in Venice, Italy this morning 12th November! Thanks to Kristaps. Bankis ig #severeweather #floods #extremeweather pic.twitter.com/sMDE2JQ7bS

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) November 12, 2019