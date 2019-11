Συναγερμός έχει σημάνει στην Βενετία, καθώς το πέρασμα της μεγάλης πλημμύρας προκάλεσε καταστροφές σε εμβληματικά μνημεία της πόλης όπως η Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Το 85% της Βενετίας είναι πλημμυρισμένο ενώ από νωρίς το πρωί οι Αρχές έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να σώσουν κειμήλια από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Ο υπεύθυνος της βασιλικής του Αγίου Μάρκου, Πιερπάολο Καμποστρίνι είπε για τις πλημμύρες πως «βρισκόμαστε ένα βήμα από την Αποκάλυψη, πριν την καταστροφή».

«Αφού το νερό ξεπέρασε τα 60 εκατοστά μπήκε στην εκκλησία, πλημμύρισε το πάτωμα, έσπασε τα παράθυρα και πλημμύρισε την κρύπτη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την στατικότητα του κτηρίου, διαβρώνει τις κολώνες, όχι για τα αντικείμενα που υπάρχουν στην κρύπτη», δηλώνει ο Καμποστρίνι.

«Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά μεγάλη πλημμυρίδα. Όλοι έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν αυτή την καταστροφή» προειδοποίησε μέσω Twitter o δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνάρο, που είχε πλημμυρίσει και πάλι τον περασμένο Απρίλιο.

Η Βενετία κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ ο Μπρουνάρο αναφέρει πως οι πλημμύρες έγιναν λόγω της κλιματικής αλλαγής «μια πληγή που θα αφήσει πίσω της μόνιμη ουλή».

Ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ένας 78χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν υπέστη ηλεκτροπληξία καθώς τα νερά πλημμύρισαν το σπίτι του.

Η φημισμένη πλατεία του Αγίου Μάρκου είναι το σημείο της πόλης που επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις παλίρροιες καθώς βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλό σημείο. Το φαινόμενο «acqua alta» (σ.σ. άνοδος των υδάτων) κορυφώθηκε τα μεσάνυχτα με τη στάθμη των υδάτων φθάνοντας τα 1,87 μέτρα.

#Update: A video from a tourist in #Venice, #Italy shows that the water is reaching and submerging all the ground levels, and is slowly making it way to the 1st floor. pic.twitter.com/Z4DhMy0XAy

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 12 Νοεμβρίου 2019