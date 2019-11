Ο Τραμπ... έσφαξε με το βαμβάκι τον Ερντογάν ρωτώντας την απεσταλμένη της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Σαμπάχ αν είναι... σίγουρα δημοσιογράφος.

Όταν η συνέντευξη Τύπου έφτασε στο σκέλος των ερωτήσεων, ο Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε τη δημοσιογράφο της Σαμπάχ, Χιλάλ Καπλάν, για να του απευθύνει ερώτηση, αποκαλώντας τη με το μικρό της όνομα.

Μάλιστα ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν, αφού τον παρότρυνε να επιλέξει δημοσιογράφο, του είπε πως «μόνο κάποιο φιλικό πρόσωπο από την Τουρκία θέλουμε να δούμε, μόνο φιλικούς δημοσιογράφους, που δεν υπάρχουν και πολλοί άλλωστε».

Αφού η Καπλάν απηύθυνε την ερώτησή της ο Τραμπ παρενέβη ρωτώντας «είστε σίγουρα δημοσιογράφος; Με την ερώτησή σας σίγουρα δεν δουλεύεται για την Τουρκία;».

Trump to Hilal Kaplan: “you’re sure you’re a reporter, you don’t work for Turkey?”

Rarely have truer words been said. pic.twitter.com/191KgdjsqJ

— Mark Lowen (@marklowen) 13 Νοεμβρίου 2019